Bayer призначила керівника аграрного підрозділу компанії в Україні

Німецький хімічний концерн Bayer оголосив про призначення Франка Хатке керівником об'єднаного аграрного підрозділу в Україні з 1 квітня 2019 року.

Про це компанія повідомила на власному сайті.

Зазначається, що до складу об'єднаного підрозділу увійдуть співробітники підрозділу Crop Science компанії "Байєр" і співробітники компанії "Монсанто" в Україні.

До цього Хатке був керівником регіонального маркетингу компанії "Байєр" у країнах Центральної та Східної Європи. Він має понад 25 років досвіду на різних посадах у маркетингу та продажах у сфері сільського господарства, розповіли в компанії.

Хатке працюватиме у Києві і буде підпорядковуватись Іву Піке — керівнику кластеру країн Східної Європи.

Лідія Озерова, яка очолювала ТОВ "Монсанто Україна" з 2016 року, продовжить працювати у Bayer в Швейцарії на новій посаді керівника зі стратегії технічних культур у регіоні Європи, Близького Сходу і Африки.

Як повідомлялося, Bayer і світовий лідер у біотехнології рослин Monsanto у вересні 2016 року підписали угоду про злиття. Вартість угоди становила 66 млрд доларів (128 долара за акцію Monsanto).

7 червня 2018 року Bayer AG завершив операцію зі злиття із американською Monsanto.

"Байєр" — міжнародна компанія, що працює у сферах охорони здоров'я та сільського господарства. Штаб-квартира знаходиться у Леверкузені (Німеччина).

Веде діяльність в Україні з 1992 року в формі ТОВ "Байєр". Компанія представлена ​​фармацевтичним підрозділом, підрозділом безрецептурних препаратів, аграрним підрозділом, відділом захисту здоров’я тварин.

Нагадаємо:

Кадрові зміни відбулися в "Укртрансгазі" — 19 березня було призначено нового керівника.

У лютому Кабмін звільнив і. о. міністра агрополітики і продовольства Максима Мартинюка.

А в грудні 2018 року в "Київстарі" призначили нового президента — ним став раніше виконуючий обов'язки президента компанії Олександр Комаров.