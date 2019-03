Украинец, который запускает ракету в США, продал онлайн-казино большой группе

Американская инвестиционная группа The Blackstone Group LP уведомила кипрскую Комиссию по защите конкуренции о желании прибрести ​активы украинского разработчика и издателя онлайн-игр и казино — Murka Ltd и Murka Entertainment Ltd.

Об этом сообщает РБК.

Blackstone Group LP, среди активов которой доли в Versace и Leiсa, — американская инвестиционная группа, основанная в 1985 году. Офисы компании располагаются в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Дюссельдорфе, Сиднее, Токио, Гонконге, Пекине, Шанхае, Мадриде, Дубае и других городах. Текущая капитализация на Нью-Йоркской фондовой бирже — около 43 млрд долларов.

Как говорится в уведомлении Blackstone Group, она намерена приобрести разработчика через специально созданную для этих целей кипрскую структуру Tribe Cyprus Bidco Ltd. В нем также отмечается, что Murka и Murka Entertainment занимаются разработкой мобильных и браузерных игр в жанре онлайн-казино.

Разработчик имеет контракты с Facebook и Amazon для размещения и продвижения своих продуктов на этих платформах. Создатели приложений могут зарабатывать как на продаже внутригрупповых предметов пользователям, так и на показе рекламных объявлений и видео.

По оценке исследовательской группы H2 Gambling Capital, объем мирового рынка онлайн-гемблинга в 2018 году мог составить 45,2 млрд евро, а к 2020 году может увеличиться до 52,5 млрд евро.

Согласно данным Crunchbase, компания Murka была создана в 2009 году. Среди реализованных проектов — мобильные и браузерные игры Slots Journey, Slots Journey 2, TX Poker, S&H Casino, Vegas Slots, Royal Fortune Slots, Bubbles and the Seven Dwarfs, Bubbla Cadabra, Scatter Slots и другие. На данный момент компания насчитывает более 100 сотрудников. Финансовые показатели не раскрываются.

Основатель проекта — украинский бизнесмен Максим Поляков, помимо Murka в числе его активов — венчурный фонд Noosphere Ventures, дейтинговый холдинг Together Networks и стартап по запуску космических аппаратов Firefly Aerospace.

В 2017 году Поляков выкупил компанию Firefly Aerospace, которая переживала финансовые трудности.

В начале марта Firefly Aerospace провела успешный тест двигателя первой ступени космической ракеты Alpha, запуск которой запланирован на декабрь 2019 года.

В ноябре-2018 компания попала в программу NASA с бюджетом более 2,6 миллиарда долларов.