Українець, який запускає ракету в США, продав онлайн-казино великій групі

Американська інвестиційна група The Blackstone Group LP повідомила кіпрську Комісію з питань захисту конкуренції про бажання придбати активи українського розробника і видавця онлайн-ігор і казино - Murka Ltd і Murka Entertainment Ltd.

Про це повідомляє РБК.

Blackstone Group LP, серед активів якої частки в Versace і Leiсa, - американська інвестиційна група, заснована в 1985 році. Офіси компанії розташовані у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Дюссельдорфі, Сіднеї, Токіо, Гонконгу, Пекіні, Шанхаї, Мадриді, Дубаї та інших містах. Поточна капіталізація на Нью-Йоркській фондовій біржі - близько 43 млрд доларів.

Як йдеться у повідомленні Blackstone Group, вона має намір придбати розробника через спеціально створену для цих цілей кіпрську структуру Tribe Cyprus Bidco Ltd. У ньому також наголошується, що Murka і Murka Entertainment займаються розробкою мобільних і браузерних ігор у жанрі онлайн-казино.

Розробник має контракти з Facebook і Amazon для розміщення і просування своїх продуктів на цих платформах. Творці додатків можуть заробляти як на продажу внутрішньогрупових предметів користувачам, так і на показі рекламних оголошень і відео.

За оцінкою дослідницької групи H2 Gambling Capital, обсяг світового ринку онлайн-гемблінга у 2018 році міг становити 45,2 млрд євро, а до 2020 року може збільшитися до 52,5 млрд євро.

Згідно з даними Crunchbase, компанія Murka була створена в 2009 році. Серед реалізованих проектів - мобільні і браузерні ігри Slots Journey, Slots Journey 2, TX Poker, S & H Casino, Vegas Slots, Royal Fortune Slots, Bubbles and the Seven Dwarfs, Bubbla Cadabra, Scatter Slots та інші. На даний момент компанія налічує понад 100 співробітників. Фінансові показники не розкриваються.

Засновник проекту - український бізнесмен Максим Поляков, крім Murka в числі його активів - венчурний фонд Noosphere Ventures, дейтінговий холдинг Together Networks і стартап по запуску космічних апаратів Firefly Aerospace.

У 2017 році Поляков викупив компанію Firefly Aerospace, яка переживала фінансові труднощі.

На початку березня Firefly Aerospace провела успішний тест двигуна першого ступеня космічної ракети Alpha, запуск якої запланований на грудень 2019 року.

У листопаді-2018 компанія потрапила у програму NASA з бюджетом понад 2,6 мільярда доларів.