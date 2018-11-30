Компания украинца попала в программу NASA с бюджетом более 2,6 миллиарда долларов

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Космическое агентство NASA опубликовало список из 9 американских компаний, с которыми будет сотрудничать над отправкой спускаемых аппаратов в рамках программы NASA CLPS, в их числе - основанная украинцем Firefly Aerospace.

Об этом сообщает Delo.ua.

Эти компании смогут посоревноваться за деньги агентства, всего более 2,6 миллиарда долларов, предоставляя услуги по доставке научных грузов или техники на поверхность Луны.

В список NASA попали Lockheed Martin, Astrobotic, Moon Express, Masten Space Systems, Deep Space Systems, Draper, Intuitive Machines, Orbit Beyond и Firefly Aerospace. У последней — украинские корни.

Компания создана на базе Firefly Space Systems, которую в 2017 году выкупил и перезапустил украинский предприниматель и основатель Noosphere Ventures Максим Поляков.

Firefly Aerospace разрабатывает легкие транспортники для доставки грузов на околоземную орбиту. Ее главный офис находится в США, а R&D-центр (научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр) предприятия открылся в Днепре. Там разрабатывают электрореактивный двигатель и спутник.

Компания еще не проводила тестовые или коммерческие пуски — первые испытания намечены на 2019 год, когда она получит доступ к космодрому.