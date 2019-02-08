За месяц в Украине резко вырос спрос на электромобили
В январе украинцы поставили на учет 441 электромобиль, по сравнению с прошлым годом спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Как и ранее, основную массу в "зеленом" сегменте авторынка составили подержанные автомобили, ввезенные из-за границы. В январе их было 404 шт.
Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf. За месяц 231 автомобиль этой модели пополнил национальный автопарк.
А лидером среди новых электрокаров стал JAGUAR I-Pace, предпочтение которому отдали 13 автомобилистов. Стоит отметить, что в регистрациях прошлого месяца подержанных JAGUAR I-Pace не было вовсе.
Топ-10 первичного рынка электромобилей января выглядит следующим образом:
Nissan Leaf – 231 шт.
Renault Zoe – 29 шт.
Tesla Model S – 28 шт.
BMW i3 – 27 шт.
Fiat 500e – 24 шт.
Volkswagen е-Golf – 18 шт.
Tesla Model X – 16 шт.
Jaguar I-Pace – 13 шт.
KIA Soul EV – 11 шт.
Chevrolet Bolt і Mercedes-Benz B Electric Drive – по 10 шт.
Как сообщалось ранее, в январе 2019 года потребительская активность на рынке новых легковых автомобилей остановилась на отметке 5,2 тысячи машин, по сравнению с прошлым годом январский спрос на новые авто уменьшился на 21%.
В декабре Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.
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