BMW впервые с 2015 года обошел Mercedes в продажах автомобилей премиум-класса

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Автопроизводитель BMW впервые с 2015 года обогнал Mercedes в продаже автомобилей премиум-класса.

Об этом сообщает Bloomberg.

"BMW AG впервые с 2015 года победил давнего конкурента Mercedes-Benz по продажам авто премиум-класса после того, как лучше смог преодолеть дефицит полупроводников, который повлек за собой снижение производства автомобилей во всем мире", - пишет агентство.

Так, в 2021 году поставки автомобилей под маркой BMW выросли на 9% до рекордных 2,2 миллиона против примерно 2,1 миллиона у Mercedes (-5% против 2020 года).

"В 2022 году мы хотим продолжить наш прибыльный рост и будем систематически расширять ассортимент полностью электрических транспортных средств", – сказал Питер Нота, ответственный за продажи в BMW.

Отмечается, что оба концерна активно развивают сектор электромобилей.

В 2021 году продажи электромобилей BMW Group показали более чем двукратный рост и составили 103 855 единиц (+133,2%).

В то же время, продажи гибридов и полностью электрических автомобилей BMW, таких как седан iX, в 2021 году выросли на 70% - до 328 316 штук.

Mercedes-Benz в 2021 году поставила на мировой рынок 227 458 гибридных и электрических легковых автомобилей, рост составил 69,3%.

Экономическая правда