Німецькі автомобілебудівні концерни BMW і Daimler хочуть спільно розробляти платформи для електромобілів, що дозволить заощадити 8 мільярдів доларів кожному з них.

Інформацію про це опублікували місцеві видання Sueddeutsche Zeitung і Auto Bild, повідомляє ITC.ua.

За даними інсайдерів, переговори знаходяться в активній фазі, але все ще не завершені. Тому є певна ймовірність, що сторони так і не домовляться.

Проте, до джерел уже потрапило чимало технічної інформації про переговори. Так, у разі успішного їх завершення сторони сфокусуються на розробці платформ для електромобілів компактного і середнього класів.

Нові платформи будуть розроблятися насамперед для електричних моделей, проте у разі потреби вони можуть бути легко адаптовані для автомобілів із двигунами внутрішнього згорання.

Зазначається, що і BMW, і Daimler уже вклали чимало коштів у електрифікацію своїх автомобільних лінійок.

Зокрема, BMW уже досить давно продає серійний сіті-кар BMW i3. Також компанія анонсувала моделі BMW iX3, BMW i4 і BMW iNEXT і працює над просуванням електричних Mini.

У свою чергу Daimler представила ціле сімейство електромобілів Mercedes-Benz EQ і пропонує покупцям електричні сіті-кари Smart.

Нагадаємо:

Раніше Volkswagen і його китайський партнер SAIC Motor почали будівництво в Шанхаї заводу із випуску електромобілів і акумуляторів.

А Tesla Inc. нещодавно придбала земельну ділянку в околицях Шанхая для будівництва першого заводу в Китаї.

Як повідомлялося раніше, попит на електромобілі в Україні в порівнянні з минулим роком зріс більш ніж у 2 рази.