Люксовые немецкие автомобили рекордно подорожали

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Стоимость немецких автомобилей класса "люкс" подскочила к рекордным отметкам в 2021 году из-за снижения поставок в связи с дефицитом полупроводников на фоне активного спроса со стороны потребителей.

Об этом говорится в исследовании банка Stifel, проведенном для Financial Times.

Выручка BMW, Audi и Mercedes-Benz в расчете на каждый проданный автомобиль взлетела почти на четверть с 2019 года.

Пандемия вернула вспять тенденцию, наблюдавшуюся десятилетиями, когда автопроизводители выпускали больше машин, чем могли продать, и им приходилось предлагать потребителям значительные скидки, чтобы обогнать конкурентов и достичь целевых показателей.

Однако производство резко упало в последние два года – и в 2021 году дефицит автомобилей будет составлять около 4 млн, прогнозируют аналитики.

В результате выручка Mercedes-Benz на конец третьего квартала 2021 года выросла до более чем 54 тыс. евро в расчете на один производимый автомобиль по сравнению с 38 тыс. евро в 2019 году. Audi увеличила этот показатель до 57,5 тысяч с 46 тысяч евро.

BMW, справившаяся с дефицитом микрочипов лучше конкурентов и сократившая производство меньше, чем они, зафиксировала более скромный рост показателя выручки на автомобиль - до 38 тыс. с 36 тыс. евро.