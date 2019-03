Американская компания купила разработчика программного обеспеченияс офисами в Украине

Разработчика программного обеспечения Dynamo Development с центрами разработки в Украине приобрела американская FinTech-компания SeriesOne.

Об этом со ссылкой на заявление seriesOne в сервисе раскрытия информации PR Newswire сообщает Интерфакс-Украина.



"Это приобретение позволит SeriesOne расширить и укрепить возможности по разработке технологий, ускорить доставку решений для эмитентов и быстрее реагировать на требования рынка при поддержке еще 40 инженеров", — подчеркивают в seriesOne.



В компании также сообщили, что бывший генеральный директор Dynamo Development Дмитрий Гринберг будет курировать внутреннее технологическое подразделение в новой должности глобального руководителя по технологиям seriesOne.



"Сейчас самое подходящее время для привлечения нашей команды разработчиков в штат, поскольку мы расширяем наши решения для эмитентов и инвесторов в Европе и Азии, предоставив им растущий список продуктов и услуг", — цитируется в сообщении гендиректор seriesOne Майкл Милденбергер.

Как отмечают в Dynamo Development, seriesOne была одним самых важных клиентов компании.

"Возможность присоединиться к ним по мере их расширения в области цифровой безопасности имеет большое значение для нашей команды. Мы с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в развитие seriesOne", - подчеркивает Гринберг.



SeriesOne, Inc. была основана в 2017 году и имеет штаб-квартиру в Майами, штат Флорида. Ранее компания называлась Finfora, Inc. и сменила название на SeriesOne, Inc. в марте 2018 года. Компания предоставляет предложения по цифровой безопасности и программное обеспечение (ПО) для онлайн-финансирования, призванное облегчить привлечение капитала от частных инвесторов малыми и средними предприятиями.



Dynamo Development — компания по разработке ПО, специализирующаяся на нестандартных программных решениях. Головной офис компании находится в Нью-Йорке, тогда как команда разработчиков ПО базируется в трех украинских офисах: в Киеве, Никополе и Одессе.

Как сообщалось, в 2011-2015 годах вклад ІТ-индустрии в ВВП Украины значительно увеличился и в денежном эквиваленте составил 2,7 млрд долл. Сегодня пользуются спросом разработчики, способные создать не один компонент, а выдать готовый продукт.