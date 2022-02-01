Торговая комиссия США проверит сделку Microsoft и Activision Blizzard
Федеральная торговая комиссия США проверит сделку по покупке корпорацией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard за 68,7 млрд долл – Microsoft подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Регулятор изучит возможный ущерб конкурентам из-за возможного ограничения доступа к крупнейшим играм Activision Blizzard – в Комиссии обратили внимание на сочетание игрового портфеля Activision Blizzard и консолей Microsoft.
Как пишет агентство, если сделка сорвется, Microsoft оштрафуют на 3 млрд дол.
Bloomberg добавляет: это говорит о том, что компания уверена в одобрении сделки регуляторами.
Напомним:
Компания Microsoft покупает одну из крупнейших игровых компаний Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов – это самая большая сделка в истории Microsoft.
Экономическая правда
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