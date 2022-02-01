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Торговая комиссия США проверит сделку Microsoft и Activision Blizzard

Вторник, 1 февраля 2022, 16:30
 
Getty Images

Федеральная торговая комиссия США проверит сделку по покупке корпорацией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard за 68,7 млрд долл – Microsoft подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Регулятор изучит возможный ущерб конкурентам из-за возможного ограничения доступа к крупнейшим играм Activision Blizzard – в Комиссии обратили внимание на сочетание игрового портфеля Activision Blizzard и консолей Microsoft.

Как пишет агентство, если сделка сорвется, Microsoft оштрафуют на 3 млрд дол.

Bloomberg добавляет: это говорит о том, что компания уверена в одобрении сделки регуляторами.

Напомним:

Компания Microsoft покупает одну из крупнейших игровых компаний Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов – это самая большая сделка в истории Microsoft.

Экономическая правда

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США Microsoft компании

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