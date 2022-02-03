Акции Spotify упали после более слабого прогноза по подписчикам в 2022 году

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Акции стримингового сервиса Spotify упали после того, как компания допустила замедление роста подписчиков.

Об этом пишет Reuters.

Акции Spotify упали более чем на 10% - до 171,9 долл после закрытия основных торгов 2 февраля из-за более слабого, чем ожидалось, прогноза компании относительно подписчиков.

На минимуме падение акций достигало 18%.

Финансовый директор компании Пол Фогель заявил в интервью агентству, что темпы роста подписчиков и пользователей в 2022 году не будут сильно отличаться от прошлогодних.

Аналитики отметили, что доходы от рекламы у сервиса растут почти вдвое быстрее, чем от подписки.

Акции компании на расширенных торгах частично отыграли потерю до минус 5,75% после снижения.

При этом, выручка компании оказалась выше оценок аналитиков - компания продала больше рекламы и новых услуг.

Компания отметила значительное увеличение количества платных подписчиков на свой премиум-сервис - на 16%.

Общее количество активных пользователей в месяц выросло на 18%, до рекордных 406 млн.

Однако компания прогнозирует, что в текущем квартале количество платных подписчиков составит 183 млн, это ниже ожиданий аналитиков в 184 млн. Spotify заявила, что больше не будет предлагать ежегодных рекомендаций для подписчиков.

Экономическая правда