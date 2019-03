Американська компанія купила розробника програмного забезпечення з офісами в Україні

Розробника програмного забезпечення Dynamo Development із центрами розробки в Україні придбала американська FinTech-компанія SeriesOne.

Про це з посиланням на заяву seriesOne у сервісі розкриття інформації PR Newswire повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це придбання дозволить SeriesOne розширити і зміцнити можливості із розробки технологій, прискорити доставку рішень для емітентів і швидше реагувати на вимоги ринку за підтримки ще 40 інженерів", — підкреслюють у seriesOne.

У компанії також повідомили, що колишній гендиректор Dynamo Development Дмитро Грінберг буде курирувати внутрішній технологічний підрозділ на новій посаді глобального керівника за технологіями seriesOne.

"Зараз дуже вдалий час для залучення нашої команди розробників у штат, оскільки ми розширюємо наші рішення для емітентів і інвесторів в Європі і Азії, надавши їм зростаючий список продуктів і послуг", — цитується у повідомленні гендиректор seriesOne Майкл Мілденбергер.

Як відзначають у Dynamo Development, seriesOne була одним із найважливіших клієнтів компанії.

"Можливість приєднатися до них у міру їх розширення в області цифрової безпеки має велике значення для нашої команди. Ми з нетерпінням чекаємо можливості внести свій вклад у розвиток seriesOne", — підкреслює Грінберг.

SeriesOne, Inc. була заснована в 2017 році і має штаб-квартиру в Майамі, штат Флорида. Раніше компанія називалась Finfora, Inc. і змінила назву на SeriesOne, Inc. у березні 2018 року. Компанія надає пропозиції щодо цифрової безпеки та програмне забезпечення (ПО) для онлайн-фінансування, покликане полегшити залучення капіталу від приватних інвесторів малими і середніми підприємствами.

Dynamo Development — компанія з розробки ПО, що спеціалізується на нестандартних програмних рішеннях. Головний офіс компанії знаходиться у Нью-Йорку, тоді як команда розробників ПО базується у трьох українських офісах: в Києві, Нікополі та Одесі.

Нагадаємо, що в 2011-2015 роках внесок ІТ-індустрії у ВВП України значно збільшився і в грошовому еквіваленті сягнув 2,7 млрд дол. Як повідомлялося, сьогодні користуються попитом розробники, здатні створити не один компонент, а видати готовий продукт.