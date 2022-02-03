Spotify на фоне скандала с подкастом о COVID хочет привлечь 50 миллионов авторов

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Стриминговый сервис Spotify хочет привлечь 50 миллионов авторов, которые будут зарабатывать на аудиоконтенте с помощью платформы – так Spotify реагирует на скандал с подскатами Джо Рогана.

Об этом пишет The Verge.

Гости подкаста The Joe Rogan Experience сделали несколько бездоказательных заявлений, связанных с пандемией COVID-19.

В ответ на распространение дезинформации некоторые музыканты удалили дискографии из Spotify и отказались размещать на сервисе свои новые композиции.

Гендиректор Spotify Даниэль Эк прокомментировал ситуацию с негативной реакцией на присутствие Рогана на платформе – он поддержал решение компании распространять и монетизировать шоу.

При этом Эк попытался перевести дискуссию в русло обсуждения свободы слова и трансформации Spotify в платформу, которая может помочь всем создателям аудио зарабатывать на жизнь, независимо от их мнения.

"Мы пытаемся сбалансировать творческое самовыражение с безопасностью наших пользователей, и, конечно, это очень сложный вопрос", – заявил Эк.

По его словам, Spotify надеется охватить 50 миллионов творцов, которые будут зарабатывать деньги на платформе. Сервис также продолжит инвестировать в инструменты, ресурсы и услуги по их обслуживанию.

"Мы хотим быть лучшим местом для создателей аудио. Мы лишь поцарапали поверхность творческого потенциала аудио", - резюмировал он.

Также Эк поддержал решение компании размещать заявление об отказе от ответственности в связи с COVID-19 в любых подкастах, в которых обсуждается коронавирус.

Напомним:

Акции стримингового сервиса Spotify упали после того, как компания допустила замедление роста подписчиков.

Экономическая правда