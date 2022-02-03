Spotify на фоне скандала с подкастом о COVID хочет привлечь 50 миллионов авторов
Стриминговый сервис Spotify хочет привлечь 50 миллионов авторов, которые будут зарабатывать на аудиоконтенте с помощью платформы – так Spotify реагирует на скандал с подскатами Джо Рогана.
Об этом пишет The Verge.
Гости подкаста The Joe Rogan Experience сделали несколько бездоказательных заявлений, связанных с пандемией COVID-19.
В ответ на распространение дезинформации некоторые музыканты удалили дискографии из Spotify и отказались размещать на сервисе свои новые композиции.
Гендиректор Spotify Даниэль Эк прокомментировал ситуацию с негативной реакцией на присутствие Рогана на платформе – он поддержал решение компании распространять и монетизировать шоу.
При этом Эк попытался перевести дискуссию в русло обсуждения свободы слова и трансформации Spotify в платформу, которая может помочь всем создателям аудио зарабатывать на жизнь, независимо от их мнения.
"Мы пытаемся сбалансировать творческое самовыражение с безопасностью наших пользователей, и, конечно, это очень сложный вопрос", – заявил Эк.
По его словам, Spotify надеется охватить 50 миллионов творцов, которые будут зарабатывать деньги на платформе. Сервис также продолжит инвестировать в инструменты, ресурсы и услуги по их обслуживанию.
"Мы хотим быть лучшим местом для создателей аудио. Мы лишь поцарапали поверхность творческого потенциала аудио", - резюмировал он.
Также Эк поддержал решение компании размещать заявление об отказе от ответственности в связи с COVID-19 в любых подкастах, в которых обсуждается коронавирус.
Напомним:
Акции стримингового сервиса Spotify упали после того, как компания допустила замедление роста подписчиков.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua