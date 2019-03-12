В Полтавской области построят новую дорогу в обход города Кобеляки

В Полтавской области в рамках реконструкции автомобильной дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка построят дорогу в обход города Кобеляки и новый мостовой переход через реку Ворскла.

Об этом сообщается на сайте Службы автомобильных дорог в Полтавской области.

Обход г. Кобеляки

"Строительство новой дороги будет выполнено из цементобетона. Толщина дорожной одежды составляет почти 1,5 м. Верхний слой (тяжелый бетон) составляет 26 см", — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство обхода города Кобеляки улучшит технико-эксплуатационные показатели этой дороги, сделает движение по ней более удобным и безопасным. Также это уменьшит вредное воздействие от выбросов загрязняющих веществ, что почувствуют на себе жители всего Кобелякского района.

Сейчас продолжается проведение тендерных процедур. Заказчиком объявлено четыре аукциона на общую сумму более 1,1 млрд грн. В одном лоте победила турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve Sanayi A.S. Три другие тендеры — на стадии проведения.

Подрядчик, который одержит победу, должен будет "на собственный риск своими и привлеченными силами и средствами выполнить работы" и гарантировать их качество в течение гарантийного срока.

Проект финансируется за счет средств государственного бюджета.

Новый мостовой переход через р. Ворскла.

Вместе с обходом города Кобеляки построят также новый мостовой переход через р. Ворскла в Кобелякском районе.

"Для сооружения моста предусматривается отвод земель общей площадью 5,415 га, из них во временное пользование под размещение строительной площадки — 1,427 га", — отмечается на сайте.

Ширина проезжей части моста составит 15 м (две полосы в каждом направлении шириной 3,75 м каждая). На подходах к мосту на расстоянии 200 м в каждую сторону должны установить опоры стационарного электрического освещения. Также предусмотрено устроить водоотвод дождевых и талых вод с проезжей части моста.

Длительность выполнения строительных работ составляет 25 месяцев, из них подготовительный период — 7 месяцев.

Напомним, что в 2017 году госагентство "Укравтодор" предоставило перечень дорог, на которых будет бетонное покрытие. Среди них была также автомобильная дорога государственного значения Р-52 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка.