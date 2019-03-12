У Полтавській області збудують нову дорогу в обхід міста Кобеляки

У Полтавській області в рамках реконструкції автомобільної дороги Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка збудують дорогу в обхід міста Кобеляки та новий мостовий перехід через річку Ворскла.

Про це повідомляється на сайті Служби автомобільних доріг у Полтавській області.

Обхід м. Кобеляки

Зазначається, що будівництво обходу міста Кобеляки покращить техніко-експлуатаційні показники цієї дороги, що зробить рух нею більш зручним і безпечним. Також це зменшить шкідливий вплив від викидів забруднюючих речовин, що відчують на собі мешканці всього Кобеляцького району.

Наразі триває проведення тендерних процедур. Замовником оголошено чотири аукціони на загальну суму понад 1,1 млрд грн. В одному лоті перемогла турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve Sanayi A.S. Три інші тендери — на стадії проведення.

Підрядник, який здобуде перемогу, повинен буде "на власний ризик своїми та залученими силами і засобами виконати роботи" та гарантувати їхню якість упродовж гарантійного терміну.

"Будівництво нової дороги буде виконано у цементобетоні. Товщина дорожнього одягу становить майже 1,5 м. Верхній шар (важкий бетон) становить 26 см", — йдеться у повідомлені.

Проект фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

Новий мостовий перехід через р. Ворскла.

Разом із обходом міста збудують і новий мостовий перехід через р. Ворскла у Кобеляцькому районі.

"Для спорудження мосту передбачається відведення земель загальною площею 5,415 га, із них у тимчасове користування під розміщення будівельного майданчика — 1,427 га", — зазначається на сайті.

Ширина проїзної частини мосту становитиме 15 м (дві смуги в кожному напрямку шириною 3,75 м кожна). На підходах до мосту на відстані 200 м у кожну сторону мають встановити опори стаціонарного електричного освітлення. Також передбачено влаштувати водовідведення дощових і талих вод із проїзної частини мосту.

Загальна тривалість виконання будівельних робіт становить 25 місяців, із них підготовчий період – 7 місяців.

Нагадаємо, що у 2017 році держагентство "Укравтодор" надало перелік доріг, на яких буде бетонне покриття. Серед них була і автодорога державного значення Р-52 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.