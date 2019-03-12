Кипрская компания построит в Киеве кампус с коворкингами

Кипрская Arricano Real Estate Plc, девелопер ряда торгово-развлекательных центров в Украине, планирует вместо ТРЦ на Петровке построить многофункциональный кампус с коворкингами, ресторанами и арт-пространствами.

Об этом со ссылкой на интервью с гендиректором Arricano Михаилом Меркуловым сообщили в Интерфакс-Украина.

По словам Меркулова, на Петровке и Оболони торговые площади перенасыщены.

"Поэтому мы хотим создать кампус-стайл объект, который вписывается в инфраструктуру и учитывает историю участка… Скорее, это будут коворкинги или open space для креативных профессий", — сказал он.

По его словам, международное архитектурное бюро Сhapman Taylor уже разрабатывает новую концепцию проекта.

"Мы работаем над проектом, ищем аналоги, обсуждаем с общественностью. Проект на берегу озера (о. Иорданское – ред.) дает ему шикарный "плюс": можно поставить кафешки, террасы, можно сделать площади для созидательных, образовательных и культурных целей", — сообщил гендиректор Arricano.

Он также рассказал о том, что уже было сделано для реализации проекта Petrivka.

"В 2017 году мы сделали проект благоустройства, в 2018-м вышли на благоустройство, параллельно несколько вариантов проекта, включая озеро и ландшафт, делает Сhapman Taylor. Уже есть запросы от нескольких креативных бизнесов, готовых брать достаточно большие площади для созидательных пространств", — отметил Меркулов.

Сроки реализации проекта компания пока не обозначает.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины.

Компания владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,5 тыс. кв. м. Среди них: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, "City Mall" в Запорожье и "Южная галерея" в Симферополе. Ей также принадлежит 49,9% в ТРЦ "Sky Mall".

В 2017 году компания получила 25,81 млн долл чистой прибыли, что на 9,8% выше показателя 2016 года. Ее выручка выросла на 19,3% – до 27,55 млн дол.

По состоянию на начало 2019 года акционерами Arricano Real Estate Plc выступали компании: Retail Real Estate O.U., Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., а также Рауно Тедер и Юрий Полд. Конечный и мажоритарный бенефициар Arricano — эстонец Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 55,04% голосующих акций. Его старшему сыну Рауно Тедеру принадлежит 15,82% акций.

Акции компании размещены на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи, миноритарным акционером является британский инвестиционный фонд Dragon-Ukrainian Properties and Development plc.

Напомним:

Arricano Real Estate Plc фигурировала ранее в споре вокруг ТРЦ Sky Mall. Тогда компания никак не могли выкупить долю в этом проекте.

В 2016 году Суд Лондона поставил точку в этом деле, обязав компанию Stockman Interhold S.A. (Британские Виргинские острова) бесплатно передать свою долю в Assofit Holdings Limited (Кипр) — проектной компании киевского ТРЦ "Sky Mall" — в собственность Arricano Real Estate Plc.