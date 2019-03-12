Кіпрська компанія збудує у Києві кампус із коворкінгами

Кіпрська Arricano Real Estate Plc, девелопер ряду торгово-розважальних центрів в Україні, планує замість ТРЦ на Петрівці збудувати багатофункціональний кампус із коворкінгами, ресторанами і арт-просторами.

Про це з посиланням на інтерв'ю з гендиректором Arricano Михайлом Меркуловим повідомили в Інтерфакс-Україна.

За словами Меркулова, на Петрівці та Оболоні торгові площі перенасичені.

"Тому ми хочемо створити кампус-стайл об'єкт, який вписується в інфраструктуру і враховує історію ділянки ... Швидше за все, це буде коворкінг або open space для креативних професій", — сказав він.

За його словами, міжнародне архітектурне бюро Сhapman Taylor уже розробляє нову концепцію проекту.

"Ми працюємо над проектом, шукаємо аналоги, обговорюємо з громадськістю. Проект на березі озера (о. Йорданське — ред.) дає йому шикарний "плюс": можна розмістити кафешки, тераси, можна зробити площі для творчих, освітніх і культурних цілей", — повідомив гендиректор Arricano.

Він також розповів про те, що вже зроблено для реалізації проекту Petrivka.

"У 2017 році ми зробили проект благоустрою, у 2018-му вийшли на благоустрій, паралельно кілька варіантів проекту, включаючи озеро і ландшафт, робить Сhapman Taylor. Уже є запити від кількох креативних бізнесів, готових брати чималі площі для творчих просторів ", — зазначив Меркулов.

Терміни реалізації проекту компанія поки не уточнює.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів, є одним із провідних девелоперів на ринку нерухомості України.

Компанія володіє та управляє п'ятьма торговими центрами в Україні загальною площею 147,5 тис. кв. м. Серед них: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, "City Mall" у Запоріжжі і "Південна галерея" у Сімферополі. Їй також належить 49,9% у ТРЦ "Sky Mall".

У 2017 році компанія отримала 25,81 млн дол чистого прибутку, що на 9,8% вище показника 2016 року. Її виручка виросла на 19,3% — до 27,55 млн дол.

Станом на початок 2019 року акціонерами Arricano Real Estate Plc виступали компанії: Retail Real Estate O.U., Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., а також Рауно Тедер і Юрій Полдо. Кінцевий і мажоритарний бенефіціар Arricano — естонець Хіллар Тедер, який опосередковано володіє 55,04% голосуючих акцій. Його старшому синові Рауно Тедеру належить 15,82% акцій.

Акції компанії розміщені на альтернативному майданчику Лондонської фондової біржі, міноритарним акціонером є британський інвестиційний фонд Dragon-Ukrainian Properties and Development plc.

Нагадаємо:

Arricano Real Estate Plc раніше фігурувала у суперечці навколо ТРЦ "Sky Mall". Тоді компанія ніяк не могли викупити частку в цьому проекті.

У 2016 році Суд Лондона поставив крапку у цій справі, зобов'язавши компанію Stockman Interhold S.A. (Британські Віргінські острови) безкоштовно передати свою частку в Assofit Holdings Limited (Кіпр) — проектної компанії київського ТРЦ "Sky Mall" — у власність Arricano Real Estate Plc.