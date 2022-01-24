Верховный суд постановил снести многоэтажку во Львове

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Суд подтвердил необходимость сноса незаконной 6-этажки во Львове, где застройщик распродал квартиры, на которые новые собственники оформили право собственности.

Об этом идет речь в решении Кассационного административного суда Верховного суда, сообщает ZAXID.NET.

В 2014 году ОО "Наш идеальный город" получило от Львовского горсовета в аренду земельный участок площадью 0,0306 га, на котором был расположен старый одноэтажный дом. Застройщик не имел права строить на этом участке, однако самовольно начал строительство 6-этажки, не получив при этом от горсовета градостроительные условия и ограничения.

ГАСК подала на застройщика в суд и 29 марта 2019 года Львовский окружной административный суд иск инспекции удовлетворил и обязал снести самострой. Это решение ОО "Наш идеальный город" частично обжаловало в апелляционном суде, ведь квартиры в незаконном доме успели продать, а покупатели оформили право собственности.

В 2020 году ГАСИ подала и выиграла кассацию, по которой дело было направлено на повторное рассмотрение. 18 ноября 2020 года Восьмой апелляционный административный суд Львова подтвердил решение окружного админсуда от марта 2019 года о сносе дома. Суд согласился с тем, что застройщик не получил разрешения на строительство, а земельный участок не предназначен для строительства жилья.

По данным сайтов по продаже недвижимости, строительство ЖК "Варшава Хоум" по ул. Варшавской, 22 полностью завершено, однако официально заморожено. В здании будет 16 квартир, каждую из которых застройщик хотел продать почти по 20 тыс. грн за м2.

По этому адресу зарегистрирован обслуживающий кооператив "Варшава Хоум", учредителями которого являются житель Борисполя Александр Буряк, львовяне Дмитрий Возничка и Мирон Кульчицкий.

ОО "Наш идеальный город" руководит Роман Костевка, он также является руководителем обслуживающих кооперативов "Вилла Варшава" (ул. Варшавская, 54) и "Престиж Умань" (ул. Уманская,4). Основателями этих кооперативов также Буряк, Возничка и Кульчицкий.

Оба ЖК, по информации львовской мэрии, строят без разрешительных документов, в частности, градостроительных условий и ограничений.

Напоминаем:

В 2019 году по ул. Лычаковской, 259 во Львове снесли незаконную 7-этажку.

Сносом самостроев после решения суда занимается исполнительная служба.