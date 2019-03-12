Тигипко покинул пост главы правления ТАСкомбанка

Глава правления и основной акционер киевского ТАСкомбанка Сергей Тигипко спустя 10 месяцев после назначения покинул пост главы правления по собственному желанию.

Об этом сообщило финучреждение в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение утвердил наблюдательный совет банка 11 марта 2019 года.

Новым главой правления назначен Андрей Комарист. Ранее он занимал должности директора по развитию продуктов розничного бизнеса ТАСкомбанка, руководителя аппарата главы правления ТАСкомбанка. Также Комарист занимал руководящие посты в Цеснабанке (Казахстан), украинском ПриватБанке и Москомприватбанке (РФ).

Как сообщалось, в марте 2018 года набсовет ТАСкомбанка назначил председателем правления банка Тигипко вместо Екатерины Мелеш. Последняя была уволена с должности по требованию НБУ из-за нарушения банком законодательства в сфере финансового мониторинга.

По данным Нацбанка, на 1 января 2018 года основным владельцем ТАСкомбанка являлся Тигипко, которому принадлежало 99,93066% акций.

Согласно данным центробанка, на 1 февраля 2019 года по размеру чистых активов ТАСкомбанк занимал 15-е место (18,09 млрд грн) среди 77 действующих банков.

Напомним:

1 феврале НБУ оштрафовал банк Тигипко "Универсал Банк" за отмывание клиентами 2,8 миллиарда гривень.

В тот же день банк Тигипко отреагировал на многомилионный штраф НБУ.