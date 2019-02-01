Банк Тигипко отреагировал на многомилионный штраф НБУ
"Универсал Банк" объясняет применение к нему штрафных санкций Национального банка деятельностью финучреждения в период владения прежних акционеров и менеджмента.
Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Банк подтвердил, что оштрафован по итогам проверки за периоды с июля 2015 года по апрель 2018 года на сумму 0,46% от уставного капитала.
"Штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 годах - в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента", - говорится в сообщении.
В банке подчеркнули, что после покупки "Универсал Банка" в декабре 2016 года финансово-промышленной группой "ТАС" были немедленно приняты меры по изменению и усилению процессов установления деловых отношений с клиентами.
"В первом квартале 2017 года были выявлены и пресечены отношения с клиентами, чья репутация не отвечала политике банка", - утверждают в финучреждении, отмечая, что эти меры были положительно оценены и учтены Нацбанком в отчете по итогам проверки.
Также сообщается, что за период правления нового руководства банка проверка НБУ нарушений не установила, и "Универсал Банк" работает в штатном режиме.
Напоминаем:
Национальный банк Украины наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14,38 миллиона гривень за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 миллиарда гривень.
По данным НБУ, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн.
При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.
Универсал Банк входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, которая была основана в 1998 году и имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах.
Нацбанк в феврале 2018 года оштрафовал ТАСкомбанк на 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Помимо этого, регулятор принял решение о несоответствии главы правления ТАСкомбанка Екатерины Мелеш и ответственной за финансовый мониторинг Марины Соковой требованиям законодательства.
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 декабря 2018 года по размеру общих активов Универсал Банк занимал 23-е место (7,649 млрд грн) среди 77 действовавших в Украине банков.
Экономическая правда
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