Тігіпко покинув пост глави правління ТАСкомбанку

Глава правління і основний акціонер київського ТАСкомбанку Сергій Тігіпко через 10 місяців після призначення покинув пост за власним бажанням.

Про це повідомила фінустанова у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення наглядова рада банку затвердила 11 березня 2019 року.

Новим головою правління призначений Андрій Комарист.

Раніше Комарист займав посаду директора з розвитку продуктів роздрібного бізнесу ТАСкомбанку, керівника апарату голови правління ТАСкомбанку. Також він займав керівні пости у Цеснабанку (Казахстан), українському ПриватБанку і Москомприватбанку (РФ).

Як повідомлялося, у березні 2018 року наглядова рада ТАСкомбанку призначив головою правління фінустанови Тігіпко замість Катерини Мелеш. Остання була звільнена з посади на вимогу НБУ через порушення банком законодавства у сфері фінансового моніторингу.

За даними Нацбанку, на 1 січня 2018 року основним власником ТАСкомбанку був Тігіпко, якому належало 99,93066% акцій.

Згідно з даними центробанку, на 1 лютого 2019 року за розміром чистих активів ТАСкомбанк займав 15-е місце (18,09 млрд грн) серед 77 діючих банків.

Нагадаємо:

1 лютому НБУ оштрафував банк Тігіпко "Універсал Банк" за відмивання клієнтами 2,8 мільярда гривень.

У той же день банк Тігіпко відреагував на багатомільйонний штраф НБУ.