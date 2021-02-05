НБУ отказал Тигипко в опосредованной покупке Проминвестбанка
Нацбанк не согласовал сделку с опосредованного приобретения более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Такое решение 5 февраля 2021 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.
Решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и учитывая проблемные вопросы деятельности Проминвестбанка ", - говорится в сообщении.
В регуляторе напомнили, что согласовывают приобретения существенного участия в банках в порядке, определенном статьей 34 ЗУ "О банках и банковской деятельности" и Положением о лицензировании банков, утвержденным постановлением Правления НБУ № 149 от 22.12.2018.
"На сегодняшний день Сергей Тигипко уже является контроллером двух банков - ТАСкомбанк и Универсал банк - и ряда небанковских финансовых учреждений, которые входят в состав банковской группы", - добавили в Нацбанке.
Напомним:
Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, приобрести Проминвестбанк через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".
Сообщалось, что Сергей Тигипко уже передал в Нацбанк пакет документов на покупку Проминвестбанка.
Сергей Тигипко, фирме которого АМКУ разрешил приобрести Проминвестбанк, планировал вывести банк с рынка и перенести рабочие активы в ТАСкомбанк.
Экономическая правда
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