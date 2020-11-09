Нацбанк разрешил Тигипко купить компанию-владельца Проминвестбанка
НБУ согласовал приобретение компанией Сергея Тигипко Luregio Limited 100% ООО "Финансовая компания" Фортифай ", которая владеет 99,77% акций Проминвестбанка.
Об этом говорится в перечне лиц, получивших согласование НБУ на приобретение существенного участия в небанковских финансовых учреждениях, передает "Украинский капитал".
Ранее кипрская компания Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Тигипко, подала в Антимонопольный комитет заявку на приобретение компании "Фортифай", которая в марте купила 99,77% акций Проминвестбанка и новыми владельцами которой стали люди из окружения олигарха Игоря Коломойского.
Напомним:
Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, приобрести Проминвестбанк через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".
Сергей Тигипко уже передал в Нацбанк пакет документов на покупку Проминвестбанка.
Сергей Тигипко, фирме которого АМКУ разрешил приобрести Проминвестбанк, планирует вывести банк с рынка и перенести рабочие активы в ТАСкомбанк.
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