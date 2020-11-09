Нацбанк разрешил Тигипко купить компанию-владельца Проминвестбанка

НБУ согласовал приобретение компанией Сергея Тигипко Luregio Limited 100% ООО "Финансовая компания" Фортифай ", которая владеет 99,77% акций Проминвестбанка.

Об этом говорится в перечне лиц, получивших согласование НБУ на приобретение существенного участия в небанковских финансовых учреждениях, передает "Украинский капитал".

Ранее кипрская компания Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Тигипко, подала в Антимонопольный комитет заявку на приобретение компании "Фортифай", которая в марте купила 99,77% акций Проминвестбанка и новыми владельцами которой стали люди из окружения олигарха Игоря Коломойского.

Напомним:

Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, приобрести Проминвестбанк через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".

Сергей Тигипко уже передал в Нацбанк пакет документов на покупку Проминвестбанка.

Сергей Тигипко, фирме которого АМКУ разрешил приобрести Проминвестбанк, планирует вывести банк с рынка и перенести рабочие активы в ТАСкомбанк.