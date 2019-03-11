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AirBaltic возобновляет рейс Рига-Одесса

Понедельник, 11 марта 2019, 15:49
 

Латвийская авиакомпания airBaltic возобновит полеты по маршруту Рига-Одесса в летнем расписании.

Об этом сообщает ЦТС.

Согласно информации на сайте перевозчика, рейсы стартуют с 31 марта. Осуществляться они будут пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам (а в июне-августе - и по четвергам). Летная программа запланирована до 26 октября.

В аэропорту Одесса сообщили, что официальное мероприятие, посвященное запуску рейсов Рига-Одесса запланировано на 13 марта. Помимо руководства аэропорта в нем примет участие посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.

В 2018 году airBaltic летала в Одессу, начиная с 25 марта. Рейсы выполнялись три раза в неделю.

Напомним, Wizz Air в первые дни марта запустил новые рейсы из Украины в Германию, Данию и Латвию.

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