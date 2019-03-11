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AirBaltic відновлює рейс Рига-Одеса

Понеділок, 11 березня 2019, 15:49
 

Латвійська авіакомпанія airBaltic відновить польоти за маршрутом Рига-Одеса в літньому розкладі.

Про це повідомляє ЦТС.

Згідно з інформацією на сайті перевізника, рейси стартують з 31 березня. Здійснюватися вони будуть п'ять разів на тиждень: по понеділках, вівторках, середах, п'ятницях і суботах (а в червні-серпні - і по четвергах). Льотна програма запланована до 26 жовтня.

В аеропорту "Одеса" повідомили, що офіційний захід, присвячений запуску рейсів Рига-Одеса заплановано на 13 березня. Крім керівництва аеропорту в ньому візьме участь посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс.

У 2018 році airBaltic літала в Одесу, починаючи з 25 березня. Рейси виконувалися три рази в тиждень.

Нагадаємо, Wizz Air у перші дні березня запустив нові рейси з України до Німеччини, Данії та Латвії.

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