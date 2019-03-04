Wizz Air запустил новые рейсы из Украины в Германию, Данию и Латвию

Лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air в первые дни марта запустил новые рейсы из Украины в Германию, Данию и Латвию.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"В течение 1-3-го марта (компания - ред.) Выполнила свои первые рейсы из Киева в Бремен, Биллунн и Ригу, а также со Львова в Копенгаген", — идется в сообщении.

Как будут курсировать новые маршруты Wizz Air:

Киев — Бремен по понедельникам и пятницам, начиная с 1 марта текущего года.

Киев — Биллунн по вторникам и четвергам, начиная со 2 марта.

Киев — Рига во вторник, четверг и субботу, начиная со 2 марта.

Львов — Копенгаген — по средам и воскресеньям, начиная с 3 марта.

Цены на билеты стартуют от 29,99 евро / 829 грн, сообщили в компании. Забронировать их можно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.

Также в этом месяце авиакомпания разместит четвертый самолет Airbus A320 на Киевской базе.

"В марте WIZZ разместит четвертый самолет Airbus A320 на своей киевской базе, что составит инвестицию более 400 миллионов долларов в Украину", — рассказали в компании.

В пресс-службе добавили, что постоянное инвестирование Wizz Air в Украину и расширение местной базы в 2019 году способствует созданию новых рабочих мест в авиакомпании с увеличением их количества до 140, а также развитию экономики страны, поддерживающей более тысячу рабочих мест в украинской авиации и туризме.

С запуском новых рейсов Wizz Air соединяет Киев с 25 европейскими направлениями, Львов — с 10.

Сейчас авиакомпания предлагает 44 маршруты в 13 стран из трех украинских аэропортов — Киева, Львова и Харькова.

Напомним, что Ранее Wizz Air объявила об открытии рейсов по двум новом направлении из Киева в Грецию — в Салоники и Афины.

Экономическая правда