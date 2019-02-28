Украина не может определиться с новыми названиями для шампанского и коньяка

Окончательного решения относительно новых названий в Украине таких алкогольных напитков, как коньяк и шампанское, пока не принято.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Сейчас представителями правительства и проекта "Поддержка развития системы географических указаний в Украине" при участии профильных представителей отрасли осуществляется работа по поиску новых названий продукции с защищенными географическими обозначениями.

В частности речь идет о винодельческой продукции - коньяк, шампанское, портвейн, мадера, херес и тому подобное.

Согласно взятым на себя обязательствам Украине необходимо ввести новые названия с 1 января 2026 года.

"В частности, в течение ноября-декабря 2018 года было проведено 8 региональных хакатонов по поиску нового названия для коньяка. Во встречах и обсуждениях приняли участие как представители органов власти, ассоциаций, образования и науки, так и торговых сетей, ресторанного бизнеса, маркетологи. Кроме того, было организовано онлайн-голосование за новое название коньяка, результаты которого также будут учтены", - говорится в сообщении.

"Окончательного решения относительно названия пока не принято и другая информация, распространенная по этому поводу некоторыми СМИ, не является достоверной", - сообщили в министерстве.

Напоминаем:

В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина обязалась с 2026 года отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" для продукта отечественного производства.

Вместо термина "коньяк Украины" будет употребляться или термин "бренди", или новое название, которое будет распространяться только на украинскую продукцию.

Ранее в Минагрополитики обещали начать общественное обсуждение нового названия для коньяков. Об этом можно прочесть в статье "Конфликт, настоянный на коньяке: зачем Украине новая проблема в отношениях с ЕС".

"Географические указания в Украине" – финансируемый Европейским Союзом проект, который реализуется в течение 2017-2020 годов. Он призван помочь Украине разработать систему обозначения товаров со свойствами и репутацией, обусловленные преимущественно местом происхождения.

Результаты голосования украинцев были представлены ранее.

Экономическая правда