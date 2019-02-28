Україна не може визначитися з новими назвами для шампанського та коньяку

Остаточного рішення щодо нових назв в Україні таких алкогольних напоїв, як коньяк та шампанське, наразі не прийнято.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Наразі представниками уряду та проекту "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні" за участі профільних представників галузі здійснюється робота щодо пошуку нових назв продукції із захищеними географічними позначеннями.

Зокрема мова йде про виноробну продукцію - коньяк, шампанське, портвейн, мадера, херес тощо.

Відповідно до взятих на себе зобов’язань Україні необхідно запровадити нові назви з 1 січня 2026 року.

"Зокрема, протягом листопада-грудня 2018 року було проведено 8 регіональних хакатонів щодо пошуку нової назви для коньяку. У зустрічах та обговореннях взяли участь як представники органів влади, асоціацій, освіти та науки, так й торгових мереж, ресторанного бізнесу, маркетологи. Крім того, було організовано онлайн-голосування за нову назву коньяку, результати якого також будуть враховані", - йдеться у повідомленні.

"Остаточного рішення щодо назви наразі не прийнято й інша інформація, поширена з цього приводу деякими ЗМІ, не є достовірною", - повідомили в міністерстві.

Нагадуємо:

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Україна зобов'язалася з 2026 року відмовитися від використання захищеного географічного зазначення "коньяк" для продукту вітчизняного виробництва.

Замість терміну "коньяк України" має вживатися або термін "бренді", або нова назва, яка буде поширюватися лише на українську продукцію.

Раніше в Мінагрополітики обіцяли розпочати громадське обговорення нової назви для коньяків. Про це можна почитати у статті "Конфлікт, настояний на коньяку: навіщо Україні нова проблема у відносинах з ЄС".

"Географічні зазначення в Україні" – фінансований Європейським Союзом проект, який реалізовується протягом 2017-2020 років. Він покликаний допомогти Україні розробити систему позначення товарів із властивостями та репутацією, що зумовлені переважно місцем походження.

Результати голосування українців були представлені раніше.

Економічна правда