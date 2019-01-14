Стало известно, как украинцы хотят переименовать коньяк

Проект "Географические указания в Украине", финансируемый Европейским Союзом, представил результаты общественного онлайн-голосования за новое название, которое придет на замену "коньяку Украины".

Согласно результатам, четверть опрошенных (25,6%) хотят, чтобы коньяк в Украине именовался как Украинский бренди или Бренди Украины, говорится в сообщении проекта в Facebook.

На втором месте – название Бурштын/Бурштынок/Бурштыняк (9,4%). На третьем – Гайстер (8,5%).

Далее список выглядит так: Кьянок (7,9%), Дубовик/Дубняр (7,2%), Брунат (5,3%), Каннук (4,5%), Укрньяк/Украньяк (4,3%) , Сонцедар/Сандарам/Виндар (3,3%), Бревис (3%).

Все остальные варианты набрали менее трех процентов голосов. В рамках голосования проект получил 16 тысяч ответов и "десятки предложений".

Результат голосования, впрочем, не гарантирует, что "коньяк Украины" получит новое название "украинский бренди". В конце января Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует совещание с производителями коньяка Украины для обсуждения нового названия этого продукта. На совещании будут представлены результаты этого опроса.

Напомним, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина обязалась с 2026 года отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" для продукта отечественного производства.

Вместо термина "коньяк Украины" будет употребляться или термин "бренди", или новое название, которое будет распространяться только на украинскую продукцию. Ранее в Минагрополитики обещали начать общественное обсуждение нового названия для коньяков. Об этом можно прочесть в статье "Конфликт, настоянный на коньяке: зачем Украине новая проблема в отношениях с ЕС".

"Географические указания в Украине" – финансируемый Европейским Союзом проект, который реализуется в течение 2017-2020 годов. Он призван помочь Украине разработать систему обозначения товаров со свойствами и репутацией, обусловленные преимущественно местом происхождения.

Европейская правда