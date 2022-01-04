Ирландия ввела минимальные цены на алкоголь

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В Ирландии начало действовать решение правительства, которое вводит минимальные цены на алкоголь, продаваемый в алкогольных магазинах, обычных магазинах и супермаркетах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BBC.

Согласно новым мерам, стандартную бутылку вина нельзя продавать менее чем за 7,40 евро, а банку пива – менее чем за 1,70 евро.

Крепкие спиртные напитки с содержанием алкоголя 40% нельзя продавать менее чем за 20,70 евро, а бутылку виски объемом 700 мл – менее чем за 22 евро.

Правительство считает, что минимальные цены являются важной мерой для здравоохранения, которая имеет за цель изменить опасные модели поведения, связанные с алкоголем.

В то же время некоторые розничные торговцы опасаются, если подобные мероприятия не будут введены в Северной Ирландии, увеличится количество трансграничных покупателей, которые будут искать более дешевую выпивку.

В 2018 году Шотландия ввела минимальную цену за единицу продукции, а в следующем году потребление алкоголя там упало до самого низкого уровня более чем за два десятилетия.

Европейская правда