Импорт игристых вин в Украину за год вырос на 44%

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В 2021 году импорт игристых вин в Украину в денежном измерении составляет 54,7 млн ​​долларов – это на 44% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и в 2,6 раза больше против показателя 5 лет назад.

Об этом сообщает ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) со ссылкой на данные Государственной таможенной службы и Государственного комитета статистики.

В ассоциации добавляют, что причин такой тенденции несколько:

Уменьшение украинского производства игристых вин: за последние 5 лет производство украинских вин сократилось на 39%, за 2021 год - где-то на 2%;

Частичная смена вкусовых предпочтений украинцев.

При этом основными поставщиками игристых вин в Украину являются европейские страны. В 2021 году это были Италия (54% импорта в денежном исчислении), Франция (18%), Испания (10%), Германия (5%) и Грузия (4%).

"И в зависимости от географической привязки можно понять, какой вид игристого импортируется в Украину. По законодательству ЕС, называть продукты географическими указаниями имеют право только зарегистрировавшие его производители. Поэтому из Италии в Украину везут Просекко и Асти Спуманте, из Франции – Шампанское, а из Испании – Каву", - говорят в УКАБ.

Отмечается, что экспорт игристых вин из Украины также присутствует, но его объемы в 7 раз меньше по сравнению с импортом.

В 2021 году экспорт игристых вин в денежном исчислении составил около 7,9 млн долларов.

"В то же время нужно учесть, что только около 40-45% экспорта – это игристые украинского происхождения, остальные – реэкспорт европейских вин", – пояснили в ассоциации.