Все разделы
Укр / Рус

Импорт игристых вин в Украину за год вырос на 44%

Четверг, 30 декабря 2021, 13:10
 
unsplash

В 2021 году импорт игристых вин в Украину в денежном измерении составляет 54,7 млн ​​долларов – это на 44% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и в 2,6 раза больше против показателя 5 лет назад.

Об этом сообщает ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) со ссылкой на данные Государственной таможенной службы и Государственного комитета статистики.

В ассоциации добавляют, что причин такой тенденции несколько:

  • Уменьшение украинского производства игристых вин: за последние 5 лет производство украинских вин сократилось на 39%, за 2021 год - где-то на 2%;
  • Частичная смена вкусовых предпочтений украинцев.

При этом основными поставщиками игристых вин в Украину являются европейские страны. В 2021 году это были Италия (54% импорта в денежном исчислении), Франция (18%), Испания (10%), Германия (5%) и Грузия (4%).

 

"И в зависимости от географической привязки можно понять, какой вид игристого импортируется в Украину. По законодательству ЕС, называть продукты географическими указаниями имеют право только зарегистрировавшие его производители. Поэтому из Италии в Украину везут Просекко и Асти Спуманте, из Франции – Шампанское, а из Испании – Каву", - говорят в УКАБ.

Отмечается, что экспорт игристых вин из Украины также присутствует, но его объемы в 7 раз меньше по сравнению с импортом.

В 2021 году экспорт игристых вин в денежном исчислении составил около 7,9 млн долларов.

"В то же время нужно учесть, что только около 40-45% экспорта – это игристые украинского происхождения, остальные – реэкспорт европейских вин", – пояснили в ассоциации.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Украина импорт УКАБ виноделие алкоголь

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин продлил на год спецпошлины на импорт ряда энергоресурсов из России 29 декабря 2021, 16:05
Путин считает, что Украина выиграла бы от запуска "Северного потока-2" 24 декабря 2021, 16:55
YouTube будет платить в Украине за видео в Shorts: можно зарабатывать от 100 до 10 тысяч долларов в месяц 8 декабря 2021, 14:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!