Премьер Чехии о скандале с Huawei: вопросы кибербезопасности надо решить на уровне ЕС

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что вопросы кибербезопасности должны решаться на уровне ЕС.

Об этом пишет Radio Praha.

Чешское управление по кибербезопасности заявило в ноябре, что использование продуктов китайских компаний Huawei или ZTE может быть угрозой для безопасности данных. В частности речь идет об опасности использования техники этих компаний в инфраструктуре страны и построении сети 5G, хотя сами они отвергают подобные утверждения.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе чешский премьер-министр встретился с президентом исполнительного комитета Huawei Кен Ху, чтобы сообщить ему о текущей ситуации.

Он сказал, что после предупреждения чешские эксперты анализировали возможные риски.

Бабиш ранее приказал правительству прекратить использование мобильных телефонов, произведенных китайской компанией. Другие чешские государственные органы поступили аналогично.

Польский министр внутренних дел ранее высказывал схожее с Бабишем мнение, призвав НАТО и ЕС принять общее решение по Huawei.

Ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE (Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги) из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает. В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".

Европейская правда