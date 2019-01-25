Прем'єр Чехії про скандал з Huawei: питання кібербезпеки треба вирішити на рівні ЄС

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що питання кібербезпеки в країнах-членах ЄС повинні вирішуватися на рівні блоку.

Про це пише Radio Praha.

Чеське управління з кібербезпеки заявило в листопаді, що використання продуктів китайських компаній Huawei або ZTE може бути загрозою для безпеки даних. Зокрема, йдеться про небезпеку використання техніки цих компаній у інфраструктурі країни та побудові мережі 5G, хоча самі вони відкидають подібні ствердження.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі чеський прем'єр-міністр зустрівся з президентом виконавчого комітету Huawei Кен Ху, щоб повідомити його про поточну ситуацію.

Він сказав, що після попередження чеські експерти аналізували можливі ризики.

Бабіш раніше наказав уряду припинити використання мобільних телефонів, вироблених китайською компанією. Інші чеські державні органи послідували за цим.

Польський міністр внутрішніх справ раніше висловлював подібну до Бабішевої думку, закликавши НАТО і ЄС до спільного рішення щодо Huawei.

Низка держав, зокрема США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія, наклали значні обмеження на Huawei і ZTE (Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки) через побоювання, що використання продукції компаній зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує. У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання наших секретів".

Європейська правда