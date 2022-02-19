США: Россия ответственна за кибератаку на украинские банки

Энн Ньюбергер getty images

Администрация Байдена считает, что за кибератом на украинские банки стоит Россия.

Об этом заявила Энн Ньюбергер, заместительybwf советника Джо Байдена по вопросам нацбезопасности, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что власти России стоят за масштабными кибератаками, совершенными на украинские банки", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Ньюбергер отметила, что "вред от этих атак был ограничен".

Напоминаем:

Во вторник, 15 февраля, на украинские банки и государственные сайты совершили DDoS атаку, которая стоила злоумышленникам миллионов долларов – за ней может стоять РФ, заявили в Госспецсвязи.

В среду начались массовые сбои в работе сайтов ПриватБанка и Ощадбанка. Впоследствии стало известно, что атаковали также "Дію", сайты ВСУ и Минобороны, а также 15 коммерческих банков и серверы Национального банка. В результате кибератаки не было утрачено никаких данных или финансовых ресурсов.

Недавно на Украине осуществили еще одну массированную кибератаку. Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дія" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

Министерство цифровой трансформации заявило, что за кибератакой на Украину стоит Россия, а ее целью является устрашение граждан нашего государства и дестабилизация внутри страны.

В таких условиях цифровая безопасность граждан особенно актуальна. Ранее ЭП и Youcontrol рассказывали, как защитить себя.