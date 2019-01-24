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Прибыль Райффайзен Банка Аваль превысила 5 миллиардов

Четверг, 24 января 2019, 20:23
 

Чистая прибыль Райффайзен Банка Аваль в 2018 году составила 5,087 млрд гривен.

Об этом свидетельствует оперативная отчетность банка, пишет FinClub.

Прибыль за год выросла на 13,8%.

Расходы банка составили 9,27 млрд гривен, в том числе налога на прибыль заплачено 1,13 млрд гривен. Оплата персонала банка стоила банку 2,04 млрд гривен, процентные расходы банка – 1,81 млрд гривен.

Доходы банка составили 14,36 млрд гривен, в том числе комиссионный доход – 4,59 млрд гривен, а процентный доход от кредитных операций – 7,51 млрд гривен.

В 2017 году Райффайзен Банка Аваль был самым прибыльным – 4,47 млрд гривен.

Первое место по итогам 2018 года занял ПриватБанк с прибылью в 11,67 млрд гривен. Хотя 2017 год ПриватБанк был самым убыточным.

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Райффайзен банк

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