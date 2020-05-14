За первый квартал Райффайзен Банк получил 1 миллиард гривень прибыли

За январь-март 2020 года Райффайзен Банк Аваль получил 1,037 миллиарда гривень прибыли, это второй результат среди банков Украины.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Не смотря на непростую ситуацию в стране, у нашего банка хорошие позиции. Достаточность капитала, качество активов и обязательств, ликвидность и прибыльность – на высоком уровне", - заявил председатель правления банка Александр Писарук.

По итогам 1 квартала текущего года чистые процентные доходы Райффайзен Банка Аваль составили 1 858 млн грн, что на 6,7% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистых комиссионных доходов в январе-марте 2020г. банк получил 626 млн грн (13,8% прироста по сравнению с аналогичным периодом 2019г.).

Активы Райффайзен Банка Аваль по состоянию на 31 марта 2020 г. достигли 93 655 млн грн, продемонстрировав увеличение на 13,1% в январе-марте текущего года. В том числе кредиты клиентам составили 47 514 млн грн (0,3% прироста с начала 2020г.).

Обязательства банка по сравнению с 31 декабря 2019 г. выросли на 14,6% – до 79 967 млн грн. При этом средства клиентов увеличились до 73 474 млн грн (10,1% прироста за 1 кв. 2020 года).

Как и в предыдущие периоды, Райффайзен Банк Аваль имеет достаточно капитала (по состоянию на 31 марта 2020 года капитал банка составил 13 688 млн грн) и хорошие показатели ликвидности. Показатель достаточности капитала банка на конец марта составил 20,67% (при установленном требованиями НБУ минимальном уровне 10%).

Напомним:

Прибыль банковского сектора в I квартале 2020 выросла на 23.8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и составила 16 миллиардов гривень, в следующие месяцы финансовый результат сектора резко ухудшится, преимущественно из-за снижения качества кредитов и формированию резервов под них.

Экономическая правда