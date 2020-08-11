Крупный банк выплатит 4,3 миллиарда дивидендов вопреки рекомендации НБУ

Райффайзен банк Аваль планирует направить на выплату дивидендов 4,27 миллиарда гривень или 90% прибыли.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает "Интерфакс-Украина".

Соответствующий вопрос внесен в повестку общего дистанционного собрания акционеров, назначенного на 11 сентября.

Указывается, что из 4,75 млрд грн прибыли за 2019 год банк планирует направить 700 тыс. грн (0,01%) на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций и 474,1 млн грн (9,98%) – в резервный фонд.

Напоминаем:

Райффайзен банк Аваль по итогам работы в 2019 году получил 4,75 млрд грн прибыли, по сравнению с 5,09 млрд грн в 2018 году.

Национальный банк в апреле рекомендовал банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов акционерам минимум до октября 2020 года с целью усиления финансовой устойчивости банков и поддержания экономики в период коронавирусного кризиса.

По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, Райффайзен банк Аваль не нуждался в дополнительном капитале.

Райффайзен банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов Райффайзен банк Аваль занимал 5 место (102,35 млрд грн) среди 75 действовавших банков.