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Прибыль "Приватбанка" превысила 11 миллиардов

Вторник, 22 января 2019, 15:27
 

Государственный Приватбанк закончил 2018 год с прибылью в размере 11,7 миллиарда гривен.

Об этом заявил глава правления Приватбанка Петр Крумханзл на пресс-конференции.

По словам Крумханзла, стратегия Приватбанка до 2022 года заключается в трех основных направлениях.

"Первое - мы развиваем розничный бизнес, а также направление малого и среднего бизнеса. Второе - работа над тем, чтоб банк был эффективным к 2022 году, когда мы будем его приватизировать", - заявил глава правления Приватбанка.

"Третье направление - работа в таком виде, чтобы мы могли вернуть деньги государству, которые были вложены в банк во время национализации", - сказал он.

Крумханзл назвал финансовый результат Приватбанка лучшим с начала экономического кризиса в Украине и начала войны с РФ. Он отметил, что прибыльность крупнейшего банка является "вкладом в Украину и ее финансовую систему".

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Приватбанк прибыль

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