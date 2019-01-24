Прибуток Райффайзен Банку Аваль перевищив 5 мільярдів

Чистий прибуток Райффайзен Банку Аваль в 2018 році становив 5,087 млрд гривень.

Про це свідчить оперативна звітність банку, пише FinClub.

Прибуток за рік зріс на 13,8%.

Витрати банку становили 9,27 млрд гривень, в тому числі податку на прибуток сплачено 1,13 млрд гривень. Оплата персоналу банку коштувала банку 2,04 млрд гривень, процентні витрати банку - 1,81 млрд гривень.

Доходи банку становили 14,36 млрд гривень, в тому числі комісійний дохід - 4,59 млрд гривень, а процентний дохід від кредитних операцій - 7,51 млрд гривень.

У 2017 році Райффайзен Банку Аваль був найприбутковішим - 4,47 млрд гривень.

Перше місце за підсумками 2018 року зайняв ПриватБанк з прибутком в 11,67 млрд гривень. Хоча 2017 рік для ПриватБанку був найбільш збитковим.