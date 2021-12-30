Еще один банк начал открывать карты в рамках єПідтримки

Райффайзен Банк

Райффайзен Банк с 29 декабря начал эмиссию карточек єПідтримка, на которые можно получить 1 000 грн денежной помощи за полную вакцинацию против COVID-19.

Об этом сообщают в банке.

Райффайзен Банк стал седьмым банком, выпускающим такие карты.

"Для получения этой карты в Райфе нужно обратиться в ближайшее отделение банка или оформить ее онлайн по ссылке: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/rahunok/cards-raif/ye-pidtrymka.

После оформления карты необходимо подать заявление на выплату 1000 грн в приложении Дія", - пояснили в финучреждении.

Вырученные средства можно тратить на следующие категории: транспорт, театры, книги, занятия спортом, музеи.

Напомним:

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривень через приложение "Дія".

На эту инициативу президента из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривень – 8 из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.

Monobank и Альфа-банк 16 декабря начали первые выплаты по программе єПідтримка.

24 декабря деньги по программе "єПідтримки" начали начислять государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

Экономическая правда