Еще один банк начал открывать карты в рамках єПідтримки
Райффайзен Банк с 29 декабря начал эмиссию карточек єПідтримка, на которые можно получить 1 000 грн денежной помощи за полную вакцинацию против COVID-19.
Об этом сообщают в банке.
Райффайзен Банк стал седьмым банком, выпускающим такие карты.
"Для получения этой карты в Райфе нужно обратиться в ближайшее отделение банка или оформить ее онлайн по ссылке: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/rahunok/cards-raif/ye-pidtrymka.
После оформления карты необходимо подать заявление на выплату 1000 грн в приложении Дія", - пояснили в финучреждении.
Вырученные средства можно тратить на следующие категории: транспорт, театры, книги, занятия спортом, музеи.
Напомним:
15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривень через приложение "Дія".
На эту инициативу президента из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривень – 8 из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.
Monobank и Альфа-банк 16 декабря начали первые выплаты по программе єПідтримка.
24 декабря деньги по программе "єПідтримки" начали начислять государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua