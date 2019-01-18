Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

18 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,02 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,96 - 27,99 гривни;

Евро - 31,86 - 31,89 гривни;

Российский рубль - 0,4209 - 0,4217 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:00 котировки гривни к доллару составляли 27,83 - 28,09 гривни. Евро покупают по 31,63 гривни, продают по 32,07 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,89 - 28,03 гривни, евро - 31,77 - 31,89 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 18 января на уровне 28,03 гривни.

17 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни за доллар.

Экономическая правда