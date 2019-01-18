Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

18 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 - 28,02 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,96 - 27,99 гривні;

Євро - 31,86 - 31,89 гривні;

Російський рубль - 0,4209 - 0,4217 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:00 котирування гривні до долара становили 27,83 - 28,09 гривні. Євро купують за 31,63 гривні, продають за 32,07 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,89 - 28,03 гривні, євро - 31,77 - 31,89 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 18 січня на рівні 28,03 гривні.

17 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,00 - 28,02 гривні за долар.

Економічна правда