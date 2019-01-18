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Офіційний курс: гривня трохи знизилася до долара та євро

П'ятниця, 18 січня 2019, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 18 січня на рівні 28,03 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,94 гривні (на 17 січня - 31,9 гривні).

Нагадуємо:

17 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,00 - 28,02 гривні за долар.

НБУ підвищив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 17 січня на рівні 28,01 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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