У Фирташа хотят, чтобы АМКУ проверил "дочку" "Нафтогаза"

Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, готовят обращение в Антимонопольный комитет Украины с просьбой проверить действия "Укртрансгаза", направленные на усиление монопольного положения группы "Нафтогаз".

Об этом говорится в заявлении Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа.

В РГК заявили, что столкнулись с некорректной работой информационной платформы для суточной балансировки и регулярными проблемами в получении номинаций от "Укртрансгаза".

"Такие действия Укртрансгаза носят признаки преднамеренного злоупотребления функциями оператора ГТС, который действует в интересах укрепления монопольного положения своей материнской структуры - НАК "Нафтогаз Украины" - и вытеснения с рынка независимых газовых трейдеров", - говорится в заявлении.

В РГК отметили, что при проблемах с предоставлением номинаций "Нафтогаз" проводит против них информационную кампанию в СМИ и соцсетях.

В заявлении также содержится просьба к НКРЭКУ разъяснить, как действовать в случаях ошибок и перебоев с предоставлением номинаций.

Напомним, ранее переход на новую схему работы газового рынка еще раз отсрочили - Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла срок запуска суточного балансирования газа с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.

Ранее "Нафтогаз" обвинил облгазы Фирташа в саботаже внедрения системы суточного балансировки газа и создании угрозы проведения отопительного сезона. У Фирташа ответили, что готовы к работе в режиме суточной балансировки, а ответственность за некорректную работу программного обеспечения должен взять на себя "Укртрансгаз".

Экономическая правда