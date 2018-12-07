У Фірташа хочуть, щоб АМКУ перевірив "дочку" "Нафтогаза"

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, готують звернення до Антимонопольного комітету України з проханням перевірити дії "Укртрансгазу", спрямовані на посилення монопольного становища групи "Нафтогаз".

Про це йдеться у заяві Регіональної газової компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа.

У РГК заявили, що зіткнулися з некоректною роботою інформаційної платформи для добового балансування і регулярними проблемами в отриманні номінацій від "Укртрансгазу".

"Такі дії Укртрансгазу носять ознаки навмисного зловживання функціями оператора ГТС, який діє в інтересах зміцнення монопольного положення своєї материнської структури - НАК "Нафтогаз України" - і витіснення з ринку незалежних газових трейдерів", - йдеться у заяві.

У РГК наголосили, що при проблемах із наданням номінацій "Нафтогаз" проводить проти них інформаційну кампанію у ЗМІ та соцмережах.

У заяві також міститься прохання до НКРЕКП роз'яснити, як діяти у випадках помилок і перебоїв із наданням номінацій.

Нагадаємо, перехід на нову схему роботи газового ринку ще раз відтермінували - Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла термін запуску добового балансування газу з 1 грудня 2018 року на 1 березня 2019 року.

Раніше "Нафтогаз" звинуватив облгази Фірташа у саботажі впровадження системи добового балансування газу, що ставить під загрозу проведення опалювального сезону. У Фірташа відповіли, що готові до роботи в режимі добового балансування, а відповідальність за некоректну роботу програмного забезпечення має взяти на себе "Укртрансгаз".

Балансування газової системи - це встановлення та усунення різниці між тими, що надійшли до неї через точки входу і відібраними з неї через точки виходу обсягами газу. Балансування здійснюється адресно, з урахуванням даних споживання всіх постачальників і споживачів газу.

Економічна правда