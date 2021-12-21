Цены на газ пересекли 1800 долларов: причины

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Цены на газ на торгах 21 декабря пересекли отметку в 1800 долларов за тысячу кубов на фоне похолодания в Европе и сокращение прокачки газа российским Газпромом.

Об этом говорится в данных лондонской биржи ICE Futures.

Торги во вторник, 21 декабря, начались с роста цен на январские контракты на 4,2% до 153,15 евро за МВт-час, то есть 1824,29 доллара за тысячу кубометров.

ice futures

В отличие от октябрьской ценовой гонки, когда котировки газа подскочили до 2 тысяч долларов за тысячу кубов, цены растут уже третью неделю подряд и держатся на уровне более 1380 долларов с 13 декабря.

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил, что РФ не забронировала имеющиеся свободные транзитные мощности ГТСУ на январь, несмотря на нехватку газа на рынке Европы.

Действующим контрактом с Газпромом российский монополист имеет 109 млн м3 забронированных мощностей в сутки.

Одновременно Газпром остановил прокачку газа через Ямал-Европа – на 21 и 23 декабря у компании нет забронированных мощностей в сторону согласно сайту оператора Gascade. Газопровод работает в реверсном режиме и не поставляет ресурс в Европу.

Такие действия РФ происходят на фоне ухудшающейся погоды в странах Европы. Похолодание приводит выше потребления газа, на рынке остается нехватка голубого топлива.

Напоминаем:

Цены на газ в Европе начали расти в начале декабря, когда лидерка немецких "Зеленых", министерка иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".

Также на динамику влияет информация о концентрации российских войск на границе с Украиной. Среди прочего риск эскалации войны грозит транзиту газа в страны Евросоюза, что может ухудшить дефицит газа на рынке.

Медиа и украинские чиновники неоднократно отмечали, что Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа до одобрения запуска газопровода "Северный поток-2".

Экономическая правда