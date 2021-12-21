Фурсин: 31 декабря Фирташ обычно находился в Москве, в Газпроме. Поэтому у него было "РосУкрЭнерго"

Иван Фурсин фото Дмитрия рясного

Олигарх Дмитрий Фирташ смог в 2000-ых годах наладить поставки российского газа в Украину через свою компанию "РосУкрЭнерго" благодаря "профессиональным тайнам" и тесному сотрудничеству с Газпромом.

Об этом заявил бизнес-партнер Фирташа Иван Фурсин в интервью Дмитрию Рясному.

"Несмотря на то, что у Фирташа уже были дети, семья, он обычно находился в Москве, в "Газпроме". Почему? Потому что именно в эти дни, 31-го декабря – 1 января заключались контракты, сводились балансы. Именно поэтому у него было "РосУкрЭнерго", а у тех, кто сидел дома – "РосУкрЭнерго" не было", – заявил Фурсин.

Он добавил, что Фирташ долго работал с компанией "Итера" российского бизнесмена Игоря Макарова, что позволило ему приблизится к Газпрому.

"В каком-то смысле, Фирташ был сателлитом "Итеры", которая в свое время была мощным игроком, поставляла газ всем нашим крупнейшим трейдерам – "Республике", Индустриальному союзу Донбасса, "Единым энергетическим системам".

Потом он перескочил ступеньку через "Итеру" и попал в "Газпром". Как это произошло – его профессиональные тайны", – заявил Фурсин.

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Экономическая правда