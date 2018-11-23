У Фирташа ответили на обвинения "Нафтогаза" в угрозе срыва отопительного сезона

РГК назвала фейковым заявление "Нафтогаза" о том, что облгазы саботируют внедрение системы суточного балансировки газа и ставят под угрозу проведение отопительного сезона.

Об этом говорится в заявлении Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа.

"Нафтогаз обвинил операторов ГРС в срыве запуска суточной балансировки из-за якобы некорректной информации, предоставленной ими для наполнения платформы Оператора ГТС (Укртрансгаза). Однако, накануне именно Оператор ГТС обратился к НКРЭКУ с инициативой перенести запуск суточной балансировки", - заявили в РГК.

"В то же время Операторы ГРМ раз вынуждены заявить, что не видят никаких оснований для срыва запуска и подтверждают свою готовность к работе в режиме суточной балансировки", - подчеркивается в заявлении.



"Группа компаний РГК впервые в Украине начала ежедневное балансирование газораспределительных систем еще в мае 2018 года", - утверждает компания.

"Укртрансгаз должен взять на себя ответственность за некорректную работу программного обеспечения и собственную несостоятельность закрепить за Нафтогазом Украины часть потребителей на платформе собственной разработки", - говорится в заявлении.

"Оценка неготовности платформы Оператора ГТС к работе в режиме суточной балансировки, которую распространила пресс-служба Нафтогаза Украины, говорит о том, что материнская компания полностью контролирует Укртрансгаз. В том числе, в вопросах формирования баланса газа, в котором Нафтогаз, как крупнейший трейдер в Украине, имеет прямую заинтересованность, и мы видим в этом прямой конфликт интересов ", - подчеркнула РГК.

Напомним, ранее НКРЭКУ, перенесла дату внедрения суточной балансировки газа с 1 октября на 1 декабря 2018 года.

Экономическая правда