"Газпром" выплатит рекордные дивиденды благодаря росту цен на газ

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Общий объем дивидендных выплат по итогам 2021 года для российского "Газпрома" может стать рекордным в истории.

Об этом заявил заместитель главы правления концерна Фамил Садыгов, сообщает Интерфакс.

"Мы считаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина за год превысит 45 рублей на акцию, а общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн рублей, что станет рекордом не только для "Газпрома", но и для всего российского фондового рынка", – сказал он.

Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 38,37% Газпрома, компании "Роснефтегаз" – 10,97%, "Росгазификации" – 0,89%, иностранным держателям американских депозитарных расписок – 16,71%.

Напоминаем:

21 декабря спотовая цена газа в Европе превысила рекордные 2,2 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне информации об остановке и развороте в реверс газопровода "Ямал-Европа", а также падении ветрогенерации в регионе.

В ноябре и декабре российский "Газпром" часто прерывал транзит топлива по газопроводу "Ямал-Европа", из-за чего он переходит в реверсный режим – газ идет с запада на восток.

По состоянию на утро 20 декабря уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы снизился до 59,57% от их максимальной вместимости – это на 16,3 п.п. ниже среднего значения за последние пять лет.