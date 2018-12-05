В НБУ рассказали, когда "Ощадбанк" начнет взыскание компенсации с России

Государственный "Ощадбанк" сможет взыскать с Российской Федерации 1,3 миллиарда долларов компенсации за ущерб, нанесенный в результате аннексии Крыма, после прохождения определенных юридических процедур.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Катерина Рожкова в эфире Радио НВ, передает "Новое Время".

"Россия не признает этого решения, как и другие решения, принятые в пользу Украины. Поэтому, чтобы получить эти деньги, "Ощадбанку" нужно вместе со своими юридическими советниками пройти определенные юридические процедуры", - заявила Рожкова.

"Мировая практика, юридическая, имеет определенные инструменты в виде арестов и др., но для этого надо пройти еще целый ряд юридических процедур, чтобы можно было заниматься взысканием", - сказала она.

Напомним, 26 ноября арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Ощадбанк в июле 2015 года направил официальное письменное уведомление уполномоченным представителям РФ о претензиях, вытекающих из незаконного обращения с инвестициями банка в Крыму в нарушение многочисленных положений соглашения между правительствами Украины и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое было подписано 27 ноября 1998 года, а также норм международного права.

Поскольку РФ не предоставила ответа на обращение Ощадбанка об урегулировании спора путем переговоров, банк воспользовался своим правом использовать инструменты международной судебной защиты в соответствии с указанным соглашением и подал уведомление об арбитражном разбирательстве, которым официально начал арбитражный процесс против РФ.

Арбитражное разбирательство началось в январе 2016 года, а слушания в Париже - в марте 2017 года.

Москва заявила, что не признает это решение.